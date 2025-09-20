Visite de la grange fortifiée Grange fortifiée de Chabroulière Planzolles

Visite de la grange fortifiée Grange fortifiée de Chabroulière Planzolles samedi 20 septembre 2025.

Visite de la grange fortifiée Samedi 20 septembre, 11h00, 15h00 Grange fortifiée de Chabroulière Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite guidée de la grange et présentation des travaux de restauration en cours.

Grange fortifiée de Chabroulière 07320 Planzolles Planzolles 07230 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 69 22 63 61 https://chabrouliere.fr Dans une petite vallée préservée entre Lablachère et Payzac (sur la commune de Planzolles), après 2 km de piste, le paysage s’ouvre sur des bâtiments remarquables dans un écrin de verdure…

Bienvenue à Chabroulière !

D’un côté, une vaste prairie surplombant un ruisseau, de l’autre, des terrasses en pierres sèches, arborées de multiples essences.

Entre les deux s’élève une ferme abbatiale fortifiée du XIVème siècle de très belle facture. Aujourd’hui, le toit s’est écroulé, mais une voûte splendide de 150m2 et les murs restent intacts.

Une petite cour ornée d’un beau bassin en pierre, réceptacle d’une source, la sépare d’un corps de ferme du XIXème siècle transformé en plusieurs habitations et en un atelier de menuiserie.

Ce lieu magnifique a été acquis en 2018, par trois amoureux du lieu ayant le souhait commun de créer un espace de beauté et d’inspiration dédié à la création, à la transmission, au partage et au vivre ensemble.

Un lieu ressource, où l’être pourrait se déployer, se verticaliser et œuvrer au service de la vie, dans le respect et la joie, simplement…

Le lieu accueille régulièrement stages, concerts, résidences artistiques, chantiers participatifs et même un festival de bal folk en septembre.

Un lieu incontournable pour son histoire et son architecture à découvrir sans attendre pour sa beauté… L’accès à Chabroulière se fait par une piste praticable (environ 10 min), présence de parking sur place. Depuis le centre de Lablachère, Prendre la direction de Payzac, 200m plus loin continuer direction Payzac (route à gauche). Ensuite, aller tout droit (pendant environ 5 min), jusqu’aux panneaux blancs qui indiquent Estivajol, Sarremejeanne sur la droite. Prendre cette route. Puis tout droit pendant 400m, jusqu’à une boite aux lettres grise avec écrit Chabroulière en jaune, prendre la piste qui part sur la droite. Ensuite, c’est l’aventure ! De 7 min à 20 min (selon l’allure) d’une piste cabossée qui s’enfonce dans les sous bois, avec passage à gué plus ou moins sec selon la saison. Nous vous déconseillons de suivre un GPS, ceux-ci ont souvent l’habitude d’envoyer sur des pistes non praticables…

Visite guidée de la grange et présentation des travaux de restauration en cours.

Previdoli sylvain