Visite de la Grotte du Grand Roc à la lampe tempête Grotte du Grand Roc Les Eyzies

Visite de la Grotte du Grand Roc à la lampe tempête

Grotte du Grand Roc D47 route de Périgueux Les Eyzies Dordogne

18h 19h15. Visite dans des conditions similaires à celles de sa découverte en 1924, à la lueur vacillante d’une lampe tempête. Conseillé à partir de 8 ans. Réservation en ligne. 9,50€ et 12,50€

Visitez la grotte du Grand-Roc à la lueur d’une lampe tempête

À l’occasion des vacances de la Toussaint, la grotte du Grand-Roc propose, les lundis et jeudis, des visites dans des conditions similaires à celles de sa découverte en 1924. Guidé par la lueur vacillante d’une lampe, vous découvrirez les stalactites, stalagmites et autres formations rocheuses extraordinaires qui font la renommée de ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Dans le noir, vous ressentez l’excitation et le frisson que Jean Maury a dû éprouver en 1924…Chaque nouvelle salle, chaque virage est un étonnement. A la fin du premier tour de la grotte, on rallume les lumières et on y retourne, cette fois avec les éclairages habituels pour profiter des concrétions et faire une visite classique avec toutes les explications du guide.

Conseillé aux enfants de plus de 8 ans.

Réservation en ligne .

Grotte du Grand Roc D47 route de Périgueux Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 92 70

English : Visite de la Grotte du Grand Roc à la lampe tempête

6pm 7:15pm. Visit in conditions similar to those of its discovery in 1924, by the flickering light of a storm lamp. Suitable for children aged 8 and over. Book online. 9.50? and 12.50?

German : Visite de la Grotte du Grand Roc à la lampe tempête

18.00 Uhr bis 19.15 Uhr. Besuch unter ähnlichen Bedingungen wie bei seiner Entdeckung im Jahr 1924, im flackernden Licht einer Sturmlampe. Empfohlen für Kinder ab 8 Jahren. Reservierung online möglich. 9,50? und 12,50?

Italiano :

18.00-19.15. Visita in condizioni simili a quelle in cui fu scoperta nel 1924, alla luce tremolante di una lampada da tempesta. Consigliato ai bambini a partire dagli 8 anni. Prenotazione online. 9.50 e 12.50?

Espanol : Visite de la Grotte du Grand Roc à la lampe tempête

18.00 19.15 h. Visita en condiciones similares a las de su descubrimiento en 1924, a la luz parpadeante de una lámpara de tormenta. Recomendado para niños a partir de 8 años. Reserva en línea. 9.50? y 12.50?

