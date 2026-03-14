Visite de la laiterie de la Nive sur réservation Saint-Jean-le-Vieux
Visite de la laiterie de la Nive sur réservation Saint-Jean-le-Vieux vendredi 17 avril 2026.
Visite de la laiterie de la Nive sur réservation
26 Impasse Larre Xola Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Cette fromagerie se trouve à Saint-Jean-le-Vieux, à deux pas de Saint-Jean-Pied-de-Port. C’est une fromagerie familiale et artisanale 100% lait de brebis. La fabrication et l’affinage se font sur place. Il y a également une boutique pour de la vente directe. Vous pourrez également visiter l’atelier de fabrication et les caves. Au programme accueil, présentation de la fromagerie, descente dans la galerie de visite (par des escaliers, pas d’accès pmr) : vue sur la salle de fabrication et les caves, explications puis moment d’échange autour de la dégustation des produits. Sur réservation, visite à partir de 6 personnes. .
26 Impasse Larre Xola Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 31 02 contact@laiteriedelanive.fr
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L’événement Visite de la laiterie de la Nive sur réservation Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Pays Basque