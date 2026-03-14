Visite de la laiterie de la Nive sur réservation

26 Impasse Larre Xola Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Cette fromagerie se trouve à Saint-Jean-le-Vieux, à deux pas de Saint-Jean-Pied-de-Port. C’est une fromagerie familiale et artisanale 100% lait de brebis. La fabrication et l’affinage se font sur place. Il y a également une boutique pour de la vente directe. Vous pourrez également visiter l’atelier de fabrication et les caves. Au programme accueil, présentation de la fromagerie, descente dans la galerie de visite (par des escaliers, pas d’accès pmr) : vue sur la salle de fabrication et les caves, explications puis moment d’échange autour de la dégustation des produits. Sur réservation, visite à partir de 6 personnes. .

26 Impasse Larre Xola Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 31 02 contact@laiteriedelanive.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de la laiterie de la Nive sur réservation

L’événement Visite de la laiterie de la Nive sur réservation Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Pays Basque