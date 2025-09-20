Visite de la laiterie Laiterie Avon

Visite de la laiterie Laiterie Avon samedi 20 septembre 2025.

Visite de la laiterie 20 et 21 septembre Laiterie Seine-et-Marne

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir ce lieu atypique. Chargée d’histoire cette maisonnette vous promet une visite étonnante. Ouverture du 1er étage.

En partenariat avec l’Atelier des Pot’s d’Avon.

Laiterie 10 rue Georges-Clemenceau 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 74 91 30 http://www.avon77.com/

Découverte de la Laiterie et ouverture exceptionnelle du 1er étage

© Mairie d’Avon