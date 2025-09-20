Visite de la laiterie Laiterie Avon

Visite de la laiterie Laiterie Avon

Visite de la laiterie Laiterie Avon samedi 20 septembre 2025.

Visite de la laiterie 20 et 21 septembre Laiterie Seine-et-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir ce lieu atypique. Chargée d’histoire cette maisonnette vous promet une visite étonnante. Ouverture du 1er étage.

En partenariat avec l’Atelier des Pot’s d’Avon.

Laiterie 10 rue Georges-Clemenceau 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 74 91 30 http://www.avon77.com/
Découverte de la Laiterie et ouverture exceptionnelle du 1er étage

© Mairie d’Avon