Visite de la laiterie Laiterie Avon samedi 20 septembre 2025.
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Venez découvrir ce lieu atypique. Chargée d’histoire cette maisonnette vous promet une visite étonnante. Ouverture du 1er étage.
En partenariat avec l’Atelier des Pot’s d’Avon.
Laiterie 10 rue Georges-Clemenceau 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 74 91 30 http://www.avon77.com/
Découverte de la Laiterie et ouverture exceptionnelle du 1er étage
© Mairie d’Avon