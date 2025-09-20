VISITE DE LA LIGNE BLEUE Le Barcarès
VISITE DE LA LIGNE BLEUE Le Barcarès samedi 20 septembre 2025.
VISITE DE LA LIGNE BLEUE
Place de la République Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
Date(s) :
2025-09-20
À l’occasion des Journées du Patrimoine, explorez l’histoire du Barcarès entre traditions maritimes et patrimoine local. Visite guidée sur inscription à l’Office de Tourisme.
.
Place de la République Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr
English :
On the occasion of the Journées du Patrimoine, explore the history of Le Barcarès, between maritime traditions and local heritage. Guided tour by appointment at the Tourist Office.
German :
Erkunden Sie anlässlich der Tage des Kulturerbes die Geschichte von Le Barcarès zwischen maritimen Traditionen und lokalem Erbe. Geführte Besichtigung nach Anmeldung im Office de Tourisme.
Italiano :
Durante le Giornate del Patrimonio, esplorate la storia di Le Barcarès, con le sue tradizioni marittime e il suo patrimonio locale. Visita guidata su prenotazione presso l’Ufficio del Turismo.
Espanol :
Durante las Jornadas del Patrimonio, explore la historia de Le Barcarès, con sus tradiciones marítimas y su patrimonio local. Visita guiada con cita previa en la Oficina de Turismo.
L’événement VISITE DE LA LIGNE BLEUE Le Barcarès a été mis à jour le 2025-09-11 par OT DE PORT BARCARES