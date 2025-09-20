VISITE DE LA LIGNE BLEUE Le Barcarès

VISITE DE LA LIGNE BLEUE Le Barcarès samedi 20 septembre 2025.

Place de la République Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :
2025-09-20

À l’occasion des Journées du Patrimoine, explorez l’histoire du Barcarès entre traditions maritimes et patrimoine local. Visite guidée sur inscription à l’Office de Tourisme.
  .

Place de la République Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56  tourisme@lebarcares.fr

English :

On the occasion of the Journées du Patrimoine, explore the history of Le Barcarès, between maritime traditions and local heritage. Guided tour by appointment at the Tourist Office.

German :

Erkunden Sie anlässlich der Tage des Kulturerbes die Geschichte von Le Barcarès zwischen maritimen Traditionen und lokalem Erbe. Geführte Besichtigung nach Anmeldung im Office de Tourisme.

Italiano :

Durante le Giornate del Patrimonio, esplorate la storia di Le Barcarès, con le sue tradizioni marittime e il suo patrimonio locale. Visita guidata su prenotazione presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Durante las Jornadas del Patrimonio, explore la historia de Le Barcarès, con sus tradiciones marítimas y su patrimonio local. Visita guiada con cita previa en la Oficina de Turismo.

L’événement VISITE DE LA LIGNE BLEUE Le Barcarès a été mis à jour le 2025-09-11 par OT DE PORT BARCARES