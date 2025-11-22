VISITE DE LA LIGNE BLEUE Le Barcarès

VISITE DE LA LIGNE BLEUE

Place de la République Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-22 09:30:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

2025-11-22

À l’occasion du Téléthon partez à la découverte du Barcarès. Au fil des ruelles et des souvenirs, plongez dans l’histoire du village. Entre traditions maritimes et patrimoine local, laissez-vous guider.

Place de la République Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Discover Le Barcarès during the Telethon. Explore the village?s history as you wander through its narrow streets and memories. Let yourself be guided by maritime traditions and local heritage.

German :

Anlässlich des Telethon gehen Sie auf Entdeckungsreise durch Barcarès. Entlang der Gassen und Erinnerungen tauchen Sie in die Geschichte des Dorfes ein. Lassen Sie sich von den maritimen Traditionen und dem lokalen Erbe inspirieren.

Italiano :

Nell’ambito di Telethon, partite alla scoperta di Le Barcarès. Passeggiate per le stradine e scoprite la storia del villaggio. Lasciatevi guidare tra le tradizioni marittime e il patrimonio locale.

Espanol :

En el marco del Teletón, salga a descubrir Le Barcarès. Pasee por sus callejuelas y descubra su historia. Déjese guiar entre tradiciones marítimas y patrimonio local.

