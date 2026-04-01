Visite de la locomotive 241 P 17 Gare des Chemins de Fer du Creusot Le Creusot

Visite de la locomotive 241 P 17

Gare des Chemins de Fer du Creusot Avenue de l’Europe Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-04-16 15:30:00

Date(s) :

2026-04-16

La locomotive à vapeur 241 P 17, classée monument historique, est la plus imposante des locomotives à vapeur d’Europe. Elle fut construite entre 1949 et 1950 par les établissements Schneider du Creusot. Après avoir été restaurée avec passion pendant 13 ans par les bénévoles des Chemins de Fer du Creusot, cette locomotive a repris du service en 2006.

Au cours d’une visite d’une heure, vous en apprendrez plus sur celle que l’on surnomme la Princesse du Creusot et qui est actuellement en entretien dans son atelier. Ce rendez-vous sera animé par un membre des Chemins de Fer du Creusot. Profitez de cette visite exceptionnelle pour découvrir tous ses secrets. .

Gare des Chemins de Fer du Creusot Avenue de l’Europe Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

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English : Visite de la locomotive 241 P 17

L’événement Visite de la locomotive 241 P 17 Le Creusot a été mis à jour le 2026-03-27 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II