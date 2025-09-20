Visite de la locomotive diesel CC-72064 et accès à la cabine de conduite Gare de Laroche-Migennes Migennes

Visite de la locomotive diesel CC-72064 et accès à la cabine de conduite Gare de Laroche-Migennes Migennes samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La locomotive diesel CC-72064 est mise en service en 1971. Après 38 années de bons et loyaux services et 5 219 982 km au compteur, elle arrête sa carrière en 2009. Six ans plus tard et grâce à la mobilisation de l’ARCET, son moteur redémarre.

Si la remise en état de cette locomotive a été effectuée à Lyon et sa maintenance lourde en Haute-Marne, elle est dorénavant stationnée sur le site de Laroche-Migennes, en attente d’autorisation administrative pour assurer des voyages dans ce secteur.

Et si vous montiez à bord de cette locomotive d’exception ou assistiez à son démarrage, samedi et dimanche, entre 15h et 15h30 ?

Cette visite est organisée avec l’ARCET, Association Rhône-Alpine de Conservation d’Engins Thermiques.

Gare de Laroche-Migennes 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://site.asso-arcet.com/ https://www.facebook.com/arcetasso/?locale=fr_FR L’exposition de locomotives avec visites commentées des compartiments moteurs et des cabines de conduite se déroule dans l’ancien dépôt des locomotives de Laroche-Migennes. L’exposition de photos et d’affiches se tient dans la rotonde. par le train et parking à proximité.

