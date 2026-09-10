Visite de la locomotive électrique 2D2-9135 et accès à la cabine de conduite, Gare de Laroche-Migennes, Migennes
samedi 19 septembre 2026 · Gare de Laroche-Migennes · Migennes
Informations pratiques
Visite de la locomotive électrique 2D2-9135 et accès à la cabine de conduite 19 et 20 septembre Gare de Laroche-Migennes Yonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Cette locomotive 2D2-9135 (1951/1987), acquise par l’AFCL, a parcouru 7 208 176 km. Ce patrimoine roulant est classé au titre des Monuments historiques depuis 1994. Les conducteurs de l’époque l’ont surnommée « La Drague », « l’Abatteuse » et « Le Bœuf ».
Une occasion unique d’accéder à la cabine de conduite de cette machine historique !
Cette visite est organisée avec l’AFCL, Association Ferroviaire de Conservation de Locomotives.
Gare de Laroche-Migennes 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://site.asso-arcet.com/ https://www.facebook.com/arcetasso/?locale=fr_FR L’exposition de locomotives avec visites commentées des compartiments moteurs et des cabines de conduite se déroule dans l’ancien dépôt des locomotives de Laroche-Migennes. L’exposition de photos et d’affiches se tient dans la rotonde. par le train et parking à proximité.
Cette locomotive 2D2-9135 (1951/1987), acquise par l’AFCL, a parcouru 7 208 176 km. Ce patrimoine roulant est classé au titre des Monuments historiques depuis 1994. Les conducteurs de l’époque l’ont …
© Jackie Larcher
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