Visite de la locomotive électrique 2D2-9135 et accès à la cabine de conduite Gare de Laroche-Migennes Migennes

Visite de la locomotive électrique 2D2-9135 et accès à la cabine de conduite 20 et 21 septembre Gare de Laroche-Migennes Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Cette locomotive 2D2-9135 (1951/1987), acquise par l’AFCL, a parcouru 7 208 176 km. Ce patrimoine roulant est classé au titre des Monuments historiques depuis 1994. Les conducteurs de l’époque l’ont surnommée « La Drague », « l’Abatteuse » et « Le Bœuf ».

Une occasion unique d’accéder à la cabine de conduite de cette machine historique.

Cette visite est organisée avec l’AFCL, Association Ferroviaire de Conservation de Locomotives.

Gare de Laroche-Migennes 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://site.asso-arcet.com/ https://www.facebook.com/arcetasso/?locale=fr_FR L’exposition de locomotives avec visites commentées des compartiments moteurs et des cabines de conduite se déroule dans l’ancien dépôt des locomotives de Laroche-Migennes. L’exposition de photos et d’affiches se tient dans la rotonde. par le train et parking à proximité.

© Jackie Larcher