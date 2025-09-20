Visite de la loge maçonnique de Saint-Germain Temple maçonnique La Bonne Foi Saint-Germain-en-Laye

Visite de la loge maçonnique de Saint-Germain Temple maçonnique La Bonne Foi Saint-Germain-en-Laye samedi 20 septembre 2025.

Visite de la loge maçonnique de Saint-Germain 20 et 21 septembre Temple maçonnique La Bonne Foi Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée des locaux et présentation commentée d’objets et de décors maçonniques.

Samedi et dimanche à 16h : conférence sur le thème « Qu’est-ce-que la franc-maçonnerie ? »

Temple maçonnique La Bonne Foi 46 rue du Maréchal Joffre 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Visite commentée

