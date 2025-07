Visite de la Machine de Watt Fumel

Visite de la Machine de Watt Fumel mardi 5 août 2025.

Visite de la Machine de Watt

34 avenue de l’Usine Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

Cette immense machine de fonte et de bronze, utilisant l’énergie de la vapeur, est un ultime témoignage dans sa catégorie de la grande ère industrielle française et européenne du XIXe siècle. La Machine de Watt est aujourd’hui la seule existante en France encore en état de fonctionner.

Cette immense machine de fonte et de bronze, utilisant l’énergie de la vapeur, est un ultime témoignage dans sa catégorie de la grande ère industrielle française et européenne du XIXe siècle. Arrivée en 1850 à Fumel sur des gabarres lourdement chargées remontant la rivière Lot, puis assemblée sur place, la Machine de Watt fut dès le départ destinée à l’alimentation en air chaud des haut-fourneaux de l’usine métallurgique nouvellement créée. En activité jusque dans les années 1950, la Machine de Watt est aujourd’hui la seule existante en France encore en état de fonctionner (énergie électrique). Son mécanisme, son intérêt historique et son esthétisme ont conduit à son classement au titre des Monuments Historiques en 2009. Visite unique en France. Nombre de participants restreint. .

34 avenue de l’Usine Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Visite de la Machine de Watt

This immense cast iron and bronze machine, powered by steam, is the ultimate testament in its category to the great French and European industrial era of the 19th century. Watt’s Machine is the only one in France still in working order.

German : Visite de la Machine de Watt

Diese riesige Maschine aus Gusseisen und Bronze, die mit Dampfkraft betrieben wird, ist ein letztes Zeugnis ihrer Art für das große industrielle Zeitalter Frankreichs und Europas im 19. Jahrhunderts. Die Watt-Maschine ist heute die einzige noch funktionstüchtige Maschine in Frankreich.

Italiano :

Questa immensa macchina, realizzata in ghisa e bronzo e alimentata a vapore, è l’ultimo esempio sopravvissuto nella sua categoria della grande era industriale francese ed europea del XIX secolo. Oggi la macchina di Watt è l’unica ancora funzionante in Francia.

Espanol : Visite de la Machine de Watt

Esta inmensa máquina, fabricada en hierro fundido y bronce e impulsada por vapor, es el último ejemplo superviviente en su categoría de la gran era industrial francesa y europea del siglo XIX. Hoy en día, la máquina de Watt es la única que sigue funcionando en Francia.

L’événement Visite de la Machine de Watt Fumel a été mis à jour le 2025-07-18 par OT Fumel Vallée du Lot