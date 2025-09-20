Visite de la Machine de Watt Machine de Watt Fumel

Tarif unique : 4 € par personne. À partir de 6 ans. Nombre de places limitées à 15 personnes. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Plongez au cœur du patrimoine industriel en Fumélois !

Véritable colosse de fonte et de bronze, cette machine à vapeur exceptionnelle est le dernier témoin de son genre de l’âge d’or industriel français et européen du XIXe siècle. Arrivée en 1850 à Fumel par la rivière Lot sur des gabarres lourdement chargées, elle fut assemblée sur place pour alimenter en air chaud les hauts-fourneaux flambant neufs de l’usine métallurgique.

En fonctionnement jusqu’aux années 1950, la Machine de Watt est aujourd’hui la seule en France encore capable de fonctionner, désormais à l’énergie électrique. Son impressionnant mécanisme, sa valeur historique et son esthétique unique lui ont valu le classement aux titre des Monuments historiques en 2009.

Nombre de places limité – réservez sans attendre !

Machine de Watt Av. de l'Usine, 47500 Fumel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553711370 https://www.tourisme-fumel.com/reservation https://www.facebook.com/tourisme.fumel/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-fumel.com/fr/reservation »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© Loïc Déquier (Sud Ouest)