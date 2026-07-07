Visite de la Mairie Mairie Chazay-d’Azergues
samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Chazay-d'Azergues
Informations pratiques
Chazay-d’Azergues
Visite de la Mairie
Mairie 3 rue de la Mairie Chazay-d’Azergues Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:45:00
fin : 2026-09-19 11:45:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentée avec un support numérique de la maison du domaine du Pressin qui est devenu aujourd’hui la Mairie.
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Mairie 3 rue de la Mairie Chazay-d’Azergues 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 54 72 54 chazay@mairiechazay.fr
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English :
Guided tour with digital media at the Pressin estate house, which is now the town hall.
L’événement Visite de la Mairie Chazay-d’Azergues a été mis à jour le 2026-07-07 par Beaujolais Tourisme