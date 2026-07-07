Visite de la Mairie Mairie Chazay-d’Azergues

Informations pratiques

Chazay-d’Azergues

Visite de la Mairie

Mairie 3 rue de la Mairie Chazay-d’Azergues Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:45:00

fin : 2026-09-19 11:45:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée avec un support numérique de la maison du domaine du Pressin qui est devenu aujourd’hui la Mairie.

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Mairie 3 rue de la Mairie Chazay-d’Azergues 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 54 72 54 chazay@mairiechazay.fr

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English :

Guided tour with digital media at the Pressin estate house, which is now the town hall.

L’événement Visite de la Mairie Chazay-d’Azergues a été mis à jour le 2026-07-07 par Beaujolais Tourisme