Visite de la mairie Mairie de Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe

Visite de la mairie Samedi 20 septembre, 10h00, 15h00 Mairie de Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Partez à la découverte de la mairie de Sablé-sur-Sarthe à travers une visite commentée : apprenez son histoire, ses trésors cachés et les anciens plans de la ville datant de l’époque napoléonienne.

Samedi à 10h et 15h

Durée : 1 heure – Sur inscription au : 06 70 50 48 50

Mairie de Sablé-sur-Sarthe Place Raphaël Elizé, 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire 06 70 50 48 50

Ville de Sablé-sur-Sarthe