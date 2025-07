Visite de la Maison Albert Schweitzer Gunsbach

Visite de la Maison Albert Schweitzer Gunsbach vendredi 1 août 2025.

Visite de la Maison Albert Schweitzer

8 rue de Munster Gunsbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01 10:00:00

fin : 2025-08-29 11:00:00

Date(s) :

2025-08-01 2025-08-08 2025-08-22 2025-08-29

Venez découvrir la maison qu’Albert Schweitzer fit construire cette maison en 1928 avec l’argent du Prix Goethe de la ville de Francfort et qui c’est depuis agrandit et modernisée. Inscription obligatoire à l’office de tourisme.

Au cœur du petit village alsacien de Gunsbach, venez visiter la maison d’un des plus célèbres Prix Nobel de la Paix Albert Schweitzer (1875-1965), musicien, philosophe, théologien, médecin en Afrique et pionnier de la médecine humanitaire. L’exemple d’un personnage doué d’un optimisme à toute épreuve et son musée dédié au « Respect de la Vie » inviteront petits et grands à s’interroger sur le sens de leur passage sur Terre.

Visite libre

Inscription indispensable auprès de l’Office de Tourisme. .

8 rue de Munster Gunsbach 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 42 gunsbach@schweitzer.org

English :

Come and discover the house that Albert Schweitzer had built in 1928 with the money of the Goethe Prize of the city of Frankfurt and that has since been enlarged and modernized. Registration required at the tourist office.

German :

Entdecken Sie das Haus, das Albert Schweitzer 1928 mit dem Preisgeld des Goethepreises der Stadt Frankfurt errichten ließ und das seitdem erweitert und modernisiert wurde. Anmeldung bei der Touristeninformation erforderlich.

Italiano :

Venite a scoprire la casa che Albert Schweitzer fece costruire nel 1928 con i fondi del Premio Goethe della città di Francoforte e che da allora è stata ampliata e modernizzata. Registrazione obbligatoria presso l’ufficio turistico.

Espanol :

Venga a descubrir la casa que Albert Schweitzer hizo construir en 1928 con el dinero del Premio Goethe de la ciudad de Fráncfort y que desde entonces ha sido ampliada y modernizada. Inscripción obligatoria en la oficina de turismo.

L’événement Visite de la Maison Albert Schweitzer Gunsbach a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster