Visite de la maison atelier Sapey-Triomphe, Atelier Joseph Sapey-Triomphe, Le Mérévillois

Informations pratiques

Visite de la maison atelier Sapey-Triomphe Dimanche 20 septembre, 14h30 Atelier Joseph Sapey-Triomphe Essonne

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Venez découvrir la maison atelier de l’artiste Mérévillois Josseph Sapey-Triomphe.

Atelier Joseph Sapey-Triomphe 3 rond-point Guynemer 91660 Méréville Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 94 99 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}]

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