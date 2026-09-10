Visite de la maison atelier Sapey-Triomphe, Atelier Joseph Sapey-Triomphe, Le Mérévillois
dimanche 20 septembre 2026 · Atelier Joseph Sapey-Triomphe · Le Mérévillois
Informations pratiques
Visite de la maison atelier Sapey-Triomphe Dimanche 20 septembre, 14h30 Atelier Joseph Sapey-Triomphe Essonne
Nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Venez découvrir la maison atelier de l’artiste Mérévillois Josseph Sapey-Triomphe.
Atelier Joseph Sapey-Triomphe 3 rond-point Guynemer 91660 Méréville Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 94 99 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}]
Visite commentée
©caese
À voir aussi à Le Mérévillois (Essonne)
- Visite découverte du Domaine départemental de Méréville, Domaine de Méréville, Le Mérévillois 18 septembre 2026
- Philippe Cara Costea (1925-2006) – Une vie artistique, Centre Culturel de Méréville, Le Mérévillois 19 septembre 2026
- Le domaine de Méréville vu d’hélicoptère en 1990, Domaine de Méréville, Le Mérévillois 19 septembre 2026
- Pauses gourmandes, Domaine de Méréville, Le Mérévillois 19 septembre 2026
- La grande cascade en eau, Domaine de Méréville, Le Mérévillois 19 septembre 2026