Visite de la Maison Calvet, Musée des beaux-arts, Beaune

Informations pratiques

Visite de la Maison Calvet 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:40:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’histoire et les transformations d’un lieu emblématique de Beaune : du rempart et de la tour Marie de Bourgogne à la maison Calvet et ses évolutions contemporaines. Une visite entre archives, regards croisés sur le patrimoine et découverte des usages actuels du site.

Musée des beaux-arts 6 Boulevard Perpreuil, 21200 Beaune, France Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380249870 https://www.beaune.fr/culture-et-loisirs/musees/musee-des-beaux-arts https://www.facebook.com/beauneculture;https://www.instagram.com/beauneculture/ [{« type »: « email », « value »: « archives@mairie-beaune.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.80.24.56.81 »}] Comme la plupart des musées français fondés au XIXe siècle, le musée des Beaux-arts de Beaune abrite des collections pluridisciplinaires : peintures, sculptures, vestiges archéologiques, curiosités de la vie quotidienne, objets historiques et scientifiques. Certaines pièces sont des témoins précieux de l’histoire de Beaune et de ses personnalités les plus notoires. En effet, les collections mettent en lumière le travail de peintres originaires de Bourgogne qui se sont illustrés tout au long du XIXe siècle. Les écoles flamandes et hollandaises sont richement représentées au musée.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’histoire et les transformations d’un lieu emblématique de Beaune : du rempart et de la tour Marie de Bourgogne à la maison Calvet et…

©Ville de Beaune