Visite de la maison canoniale au musée municipal Musée Charles Friry Remiremont

Durée de la visite : 1h

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

D’un hôtel particulier habité par des chanoinesses au musée municipal que l’on connaît aujourd’hui, le musée Charles-Friry a connu de nombreuses transformations au cours de sa riche histoire. Venez la découvrir lors d’une visite inédite !

Musée Charles Friry 12 Rue du Général Humbert, 88200 Remiremont, France Remiremont 88200 Vosges Grand Est 0329625913 https://www.remiremont.fr/culture/musees-de-remiremont/musee-charles-friry C’est en 1833, à la suite de son mariage à Remiremont, que Charles Friry s’installe dans une demeure historique ayant appartenu au chapitre noble de Remiremont. Erudit, collectionneur passionné, il enrichit sa maison d’une quantité d’œuvres d’art et de peintures. Cette maison-musée est devenue en 1985, musée municipal. Gare TGV à 5 minutes à pied, une place P.M.R devant le musée, parking gratuit du Champ de Mars à quelques minutes à pied

