Visite de la Maison Canoniale Saint Maurille. Maison canoniale Saint Maurille Angers

Visite de la Maison Canoniale Saint Maurille. 19 – 21 septembre Maison canoniale Saint Maurille Maine-et-Loire

Gratuit pour la cour intérieure et le jardin et 4 € pour la visite facultative des salons.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T11:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Nous vous proposons de rentrer par le 18 de la rue Donadieu de Puycharic en passant sous le porche classé Monument Historique. Vous arriverez dans la cour en passant par un couloir qui vous menera sur le chemin de ronde, donnant sur la Maine. Vous découvrirez le jardin suspendu, le puit, ainsi que les façades de la Maison canoniale.

Maison canoniale Saint Maurille 16 et 18 rue Donadieu de Puycharic-49100 ANGERS Angers 49051 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0626570285 https://www.salonsdonadieu.com Rue En face du Pont Levis du Chateau d’Angers

Virginie Barret