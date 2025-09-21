Visite de la maison d’arrêt de Dijon Maison d’arrêt de Dijon Dijon

Visite de la maison d’arrêt de Dijon Dimanche 21 septembre, 09h30, 11h00, 14h00, 15h30 Maison d’arrêt de Dijon Côte-d’Or

Sur inscription | 20 personnes maximum par visite | Réservé aux majeurs | Inscription par mail en transmettant votre nom/prénom/date de naissance et scan d’une carte d’identité en cours de validité | Date limite d’inscription : vendredi 12 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T10:45:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:45:00

Cette année encore, la direction interrégionale des services pénitentiaires et la maison d’arrêt de Dijon accueilleront des visiteurs dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. L’administration pénitentiaire donne donc rendez-vous aux visiteurs dimanche 21 septembre 2025.

Quatre visites de 1h15 seront proposées au grand public (sur inscription préalable – modalités ci-après) pour découvrir le domaine pénitentiaire de Dijon, ainsi que la maison d’arrêt dont le bâtiment a été édifié par l’architecte départemental Jean-Philippe Suisse, entre 1852 et 1860.

Quatre créneaux de visites sont proposés (sur inscription) dimanche 21 septembre à 9h30, 11h, 14h et 15h30 (20 personnes maximum par créneau). La visite est réservée est aux personnes majeures sans lien avec des personnes détenues et comprend le passage sous un portique de sécurité et un détecteur de métaux. La carte d’identité sera demandée à l’entrée du domaine. Appareil photos et téléphones portables ne sont pas autorisés au sein de la maison d’arrêt (ils pourront être déposés dans des casiers prévus à cet effet).

Maison d'arrêt de Dijon 72 rue d'Auxonne, 21000 Dijon

© DISP de Dijon