Visite de la Maison de Bargues Maison de Bargues Salers

2€

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

A voir entre autres : une cour intérieure d’honneur d’un joli style Renaissance dominée par un balcon en pierre finement sculpté précédée d’un intéressant passage voûté avec clefs de voûte et nervures finement travaillées. Maison meublée, accès à l’étage à deux chambres…

Maison de Bargues 2 rue du Couvent – 15140 Salers Salers 15140 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes La Maison de Bargues est classée aux MH depuis le 21 décembre 1951 (façade, toiture, passage voûté). Plusieurs siècles : XVème s., XVIème s. et un étage rajouté au XVIIème s.

Maison encore habitée par ses descendants, de Bargues une famille qui fut l’une des plus importantes de Salers. Pas d’accès possible aux personnes à mobilité réduite.

M. De Bargues