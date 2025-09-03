Visite de la maison de la Conversation Maison de la Conversation Paris

Visite de la maison de la Conversation Maison de la Conversation Paris

Visite de la maison de la Conversation Maison de la Conversation Paris mercredi 3 septembre 2025.

Chaque 1ᵉʳ mercredi du mois, à 16h45, poussez la porte de la maison de la Conversation pour une visite des lieux avec un membre de l’équipe !

Venez découvrir nos espaces, nos programmes, notre équipe et notre projet. Ouvertes aux grands comme aux petits, ces visites sont l’occasion d’explorer ce tiers-lieu au sein du quartier et de s’y sentir comme à la maison.

Les jours fériés : pas de visite ! Elle sera repoussée au mercredi suivant.

Venez découvrir nos espaces, nos projets et notre équipe lors d’une visite conviviale ouverte à toutes et tous.
Le mercredi 03 septembre 2025
de 16h45 à 18h00
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-03T19:45:00+02:00
fin : 2025-09-03T21:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-03T16:45:00+02:00_2025-09-03T18:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud  75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/visite-de-la-maison-de-la-conversation-tickets-1111422347159?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl communication@maisondelaconversation.org