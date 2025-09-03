Visite de la maison de la Conversation Maison de la Conversation Paris

Visite de la maison de la Conversation Maison de la Conversation Paris mercredi 3 septembre 2025.

Chaque 1ᵉʳ mercredi du mois, à 16h45, poussez la porte de la maison de la Conversation pour une visite des lieux avec un membre de l’équipe !

Venez découvrir nos espaces, nos programmes, notre équipe et notre projet. Ouvertes aux grands comme aux petits, ces visites sont l’occasion d’explorer ce tiers-lieu au sein du quartier et de s’y sentir comme à la maison.

Les jours fériés : pas de visite ! Elle sera repoussée au mercredi suivant.

Venez découvrir nos espaces, nos projets et notre équipe lors d'une visite conviviale ouverte à toutes et tous.

Le mercredi 03 septembre 2025

de 16h45 à 18h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/visite-de-la-maison-de-la-conversation-tickets-1111422347159?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl communication@maisondelaconversation.org