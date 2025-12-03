Visite de la maison de la Conversation Maison de la Conversation Paris
Visite guidée de la Maison de la Conversation
Chaque 1ᵉʳ mercredi du mois, à 16h45, poussez la porte de la Maison de la Conversation pour une visite des lieux avec un membre de l’équipe !
Découvrez nos espaces, nos programmes, notre équipe et notre projet.
Ouvertes aux grands comme aux petits, ces visites sont l’occasion d’explorer ce tiers-lieu unique et de s’y sentir comme à la maison.
Info importante : Les jours fériés, pas de visite. Elle sera repoussée au mercredi suivant.
Date
Chaque 1ᵉʳ mercredi du mois
Horaires
16h45
Tarif
Gratuit
Animation
Visite guidée par un membre de l’équipe de la Maison de la Conversation
Comment venir
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés :
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Venez découvrir nos espaces, nos projets et notre équipe lors d’une visite conviviale ouverte à toutes et tous.
Public jeunes et adultes.
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/visite-de-la-maison-de-la-conversation-tickets-1111419438459?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org