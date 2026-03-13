Visite de la maison de la Conversation Maison de la Conversation Paris

Visite guidée de la Maison de la Conversation

Chaque 1ᵉʳ mercredi du mois, à 16h45, poussez la porte de la Maison de la Conversation pour une visite des lieux avec un membre de l’équipe !

Découvrez nos espaces, nos programmes, notre équipe et notre projet. Ouvertes aux grands comme aux petits, ces visites sont l’occasion d’explorer ce tiers-lieu unique et de s’y sentir comme à la maison.

Info importante : Les jours fériés, pas de visite. Elle sera repoussée au mercredi suivant.

Date

Chaque 1ᵉʳ mercredi du mois

Horaires

16h45

Tarif

Gratuit

Animation

Visite guidée par un membre de l’équipe de la Maison de la Conversation

Comment venir

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés :

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Venez découvrir nos espaces, nos projets et notre équipe lors d’une visite conviviale ouverte à toutes et tous.

Le mercredi 01 avril 2026

de 16h45 à 17h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

