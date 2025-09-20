Visite de la maison de la faïence – Creil Musée Gallé-Juillet Creil

Visite de la maison de la faïence – Creil Musée Gallé-Juillet Creil samedi 20 septembre 2025.

Gratuit, Samedi 20/09 et dimanche 21/09 : 11h à 18h.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre. Explorez les collections de faïences de Creil et de Montereau, issues du passé industriel florissant de la faïencerie de Creil (1797–1895) et de sa production d’objets d’une grande variété.

Musée Gallé-Juillet Place Francois Mitterrand, 60100 Creil, France Creil 60100 Oise Hauts-de-France https://museegallejuillet.fr Devenu maison bourgeoise à la fin du XVIIIe siècle, ce château est aujourd'hui le musée vivant Gallé-Juillet. Il retrace l'histoire de la faïencerie. C'était la première industrie du bassin creillois il y a près de 200 ans qui employait à l'époque 60 % de la population.

© Anne-Sophie Flament