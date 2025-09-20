Visite de la Maison de la Gaieté Maison de la Gaieté Chérac

Visite de la Maison de la Gaieté Maison de la Gaieté Chérac samedi 20 septembre 2025.

Visite de la Maison de la Gaieté 20 et 21 septembre Maison de la Gaieté Charente-Maritime

Visites gratuites, sans réservation. Repas : 25 €, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visites guidées le samedi et le dimanche à 10h30 et 15h : Les visites guidées permettent de découvrir les innombrables mosaïques sur les façades et dans les pièces intérieures. Elles permettent également de comprendre l’histoire de cette œuvre d’art exceptionnelle et le parcours d’Ismaël Villéger et de son fils Guy. L’histoire récente de la maison et son renouveau sont également évoqués.

Visite libre possible de 10h30 à 17h30.

Restauration possible sur place sur réservation le midi : menu unique à 25 € (menu en cours de création, plus d’infos bientôt sur notre site : www.lamaisondelagaieté.fr)

Maison de la Gaieté 4 route des Mosaïques, 17510 Chérac Chérac 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0684785390 0546748684 http://www.lamaisondelagaieté.fr https://www.facebook.com/lamaisondelagaiete/?locale=fr_FR [{« link »: « http://www.lamaisondelagaiet%C3%A9.fr »}] Lieu unique en Charente-Maritime, la Maison de la Gaieté, à Chérac, est un café, restaurant, cabaret, salle de spectacle et de cinéma, qui a été décoré de mosaïques par son propriétaire, Ismaël Villéger (1881-1963) et par son fils Guy (1926-2007), à partir de 1937 et jusque dans les années 1950. Des millions de tesselles – morceaux de vaisselle cassée – ont été nécessaires pour orner les façades extérieures de l’établissement et décorer l’intérieur de tableaux, vases et meubles ornés de mosaïque. Cette œuvre majeure de l’art naïf a été pendant plusieurs décennies un haut lieu de convivialité et de festivité à Chérac. Fermée dans les années 1970 et menacée de disparition, la Maison de la Gaieté a été inscrite au titre des Monuments historique en 2014 et elle a été rachetée par un habitant de Chérac, Laurent Hervé, dans le but de pérenniser l’œuvre d’art et son activité culturelle et de loisirs. La Maison de la Gaieté vient d’être restaurée et ouvre à nouveau ses portes au public.

Visites guidées le samedi et le dimanche à 10h30 et 15h : Les visites guidées permettent de découvrir les innombrables mosaïques sur les façades et dans les pièces intérieures. Elles permettent de de…

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel / G. Beauvarlet