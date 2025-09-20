Visite de la Maison de la Haute-Seille Maison de la Haute-Seille Château-Chalon

Visite de la Maison de la Haute-Seille 20 et 21 septembre Maison de la Haute-Seille Jura

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Lors des Journées européennes du patrimoine, la Maison de la Haute-Seille vous propose de visiter gratuitement son musée dédié au vin jaune, l’Or du Jura, et au patrimoine.

Ne manquez pas l’École d’Autrefois, une salle de classe reconstituée comme dans les années 1930, dans l’ancienne école de Château-Chalon. Vous pourrez vous essayer à l’écriture à la plume et observer tout le matériel pédagogique de cette époque. Samedi 20 septembre à 11h, une dictée à la plume aura lieu à l’École d’Autrefois. À vos plumes !

_______

Jusqu’au mois de septembre, la Maison de la Haute-Seille propose au public visiteur une exposition intitulée JAUNever en hommage au Vin jaune et à son AOC Château-Chalon.

La thématique est la couleur jaune à travers laquelle une dizaine d’artistes s’expriment au cœur du jardin du Froid Pignon et dans son proche environnement.

JAUNever résonne phonétiquement comme jaune et vert qui sont les couleurs de la Confrérie Saint-Vernier dont une des valeurs essentielles est la transmission de son trés(or) aux futures générations.

Maison de la Haute-Seille Rue de l’Église, 39210 Château-Chalon Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté http://www.tourisme-hauteseille.fr C’est dans l’ancienne hostellerie de l’abbaye que l’association La Maison de la Haute-Seille (MHS) se fera un plaisir de vous faire découvrir le patrimoine local à travers la muséographie, et notamment la reconstitution d’une salle de classe de 1928, des animations au sein de l’espace œnologique et l’organisation de diverses manifestations culturelles.

Sur la terrasse panoramique ou dans le caveau voûté, les animateurs sauront vous initier, en toute convivialité, à la dégustation des fameux vins d’exception : vin jaune, vin de paille et Macvin. Vous pourrez également vous rafraîchir avec de délicieuses limonades et glaces artisanales jurassiennes, ou faire une pause autour d’une boisson chaude.

En partenariat avec des artisans et producteurs locaux, la Maison de la Haute-Seille propose des produits originaux de qualité : épicerie fine, objets en bois, bijoux, cartes postales, et autres accessoires. village perché, accessible à pied depuis les remparts.

© MHS