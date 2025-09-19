Visite de la Maison de la Mémoire potière et du musée du Grès Château de Saint-Amand-en-Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye

Visite de la Maison de la Mémoire potière et du musée du Grès 19 – 21 septembre Château de Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Accès libre

Début : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Saint-Amand-en-Puisaye, village potier depuis plus de 500 ans, vous ouvre les portes d’une ancienne poterie de la fin du XIXe siècle, la Maison de Mémoire potière et des magnifiques salles du musée du Grès.

Vous pourrez profiter d’une visite commentée ou libre à la Maison de la Mémoire potière et d’une visite libre au musée du Grès, où deux expositions temporaires sont visibles :

– la rétrospective du travail du céramiste Michel Lanos ;

– et Collecter, Terres de Puisaye et d’ailleurs.

Château de Saint-Amand-en-Puisaye 15 Grande Rue, 58310 Saint-Amand-en-Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 86 27 60 97 Balade dans le village à la rencontre des oeuvres d’Albert Vallet et visite commentée du Musée du Grès Parking à proximité sur le Champ de foire, allée de la gare.

