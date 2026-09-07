Visite de la Maison de la Salers, Maison de la salers Domaine du Fau, Saint-Bonnet-de-Salers

vendredi 18 septembre 2026 · Maison de la salers Domaine du Fau · Saint-Bonnet-de-Salers

Informations pratiques

Visite de la Maison de la Salers 18 et 19 septembre Maison de la salers Domaine du Fau Cantal

Adulte : 7 €

Jeune (8-18 ans) : 4.50 €

Enfant (- 8 ans) : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite libre de la Maison de la Salers,

Maison de la salers Domaine du Fau 15140 Saint-Bonnet-de-Salers Saint-Bonnet-de-Salers 15140 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre

©Pierre Soisson