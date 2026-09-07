AGENDA · Saint-Bonnet-de-Salers
Visite de la Maison de la Salers, Maison de la salers Domaine du Fau, Saint-Bonnet-de-Salers
vendredi 18 septembre 2026 · Maison de la salers Domaine du Fau · Saint-Bonnet-de-Salers
Informations pratiques
Visite de la Maison de la Salers 18 et 19 septembre Maison de la salers Domaine du Fau Cantal
Adulte : 7 €
Jeune (8-18 ans) : 4.50 €
Enfant (- 8 ans) : gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite libre de la Maison de la Salers,
Maison de la salers Domaine du Fau 15140 Saint-Bonnet-de-Salers Saint-Bonnet-de-Salers 15140 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Visite libre
©Pierre Soisson