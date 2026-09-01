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AGENDA · Collonges-la-Rouge

Visite de la Maison de la Sirène Collonges-la-Rouge

samedi 19 septembre 2026 · Collonges-la-Rouge

Visite de la Maison de la Sirène Collonges-la-Rouge

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Maison de la Sirène
Ville
19500 Collonges-la-Rouge
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Collonges-la-Rouge

Visite de la Maison de la Sirène

Maison de la Sirène Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Ce week-end marquera l’entrée de l’association Les Amis de Collonges dans sa centième année avec des animations dans le village et accueil en costumes et visite d’un monument historique aménagé en musée
Une visite  » privilège  » du village, donnant accès à plusieurs demeures privées, sera également proposée sur réservation   .

Maison de la Sirène Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 63 73 31 

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English : Visite de la Maison de la Sirène

L’événement Visite de la Maison de la Sirène Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-09-09 par Corrèze Tourisme

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