Informations pratiques

Collonges-la-Rouge

Visite de la Maison de la Sirène

Maison de la Sirène Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Ce week-end marquera l’entrée de l’association Les Amis de Collonges dans sa centième année avec des animations dans le village et accueil en costumes et visite d’un monument historique aménagé en musée

Une visite » privilège » du village, donnant accès à plusieurs demeures privées, sera également proposée sur réservation .

Maison de la Sirène Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 63 73 31

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English : Visite de la Maison de la Sirène

L’événement Visite de la Maison de la Sirène Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-09-09 par Corrèze Tourisme