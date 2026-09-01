Visite de la Maison de la Sirène Collonges-la-Rouge
samedi 19 septembre 2026 · Collonges-la-Rouge
Informations pratiques
Collonges-la-Rouge
Visite de la Maison de la Sirène
Maison de la Sirène Collonges-la-Rouge Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Ce week-end marquera l’entrée de l’association Les Amis de Collonges dans sa centième année avec des animations dans le village et accueil en costumes et visite d’un monument historique aménagé en musée
Une visite » privilège » du village, donnant accès à plusieurs demeures privées, sera également proposée sur réservation .
Maison de la Sirène Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 63 73 31
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English : Visite de la Maison de la Sirène
L’événement Visite de la Maison de la Sirène Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-09-09 par Corrèze Tourisme
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