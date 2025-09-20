Visite de la Maison de la Voûte Maison de la Voûte Craponne-sur-Arzon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+
Fin : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+
Visite commentée de la maison de la Voûte restaurée (XVIème – XVIIème siècles)
Expositions :
– Le site archéologique de la Fonboine
– la dentelle de Craponne
– Les voies antiques qui traversent le pays de Craponne
– La rue des Voûtes
Maison de la Voûte Rue des Voûtes, 43500 Craponne sur Arzon Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 03 60 05 http://www.craponne-en-velay.com Maison en pierre et pans de bois (XVIème – XVIIème siècles), dernier témoin des maisons qui surmontaient autrefois la rue. Stationnement place Bardon ou place aux Sabots
© Gabriel Ferrand