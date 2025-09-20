Visite de la maison de l’eau et de la pêche Maison de l’Eau et de la Pêche Montluçon

Visite de la maison de l’eau et de la pêche Samedi 20 septembre, 10h00 Maison de l’Eau et de la Pêche Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

La maison de l’eau et de la pêche vous accueille pour passer un agréable moment autour de l’histoire de la pêche.

Maison de l’Eau et de la Pêche 4, rue du Diénat, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 44 10 47 57 Exposition de matériels de pêche, bateaux, etc. Parkings à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

Crédit Musée de la Pêche Montluçon – M. & Mme LEROY