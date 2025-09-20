Visite de la Maison de l’Electricité boraine (centrale hydroélectrique) Maison de l’électricité boraine Bourg-Saint-Maurice

Visite de la Maison de l’Electricité boraine (centrale hydroélectrique) 20 et 21 septembre Maison de l’électricité boraine Savoie

Inscription auprès de l’Office du Tourisme avant le vendredi 19 septembre à 12h

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Ouverture exceptionnelle de la centrale hydroélectrique !

Plongez au cœur d’un patrimoine industriel unique et découvrez comment l’eau devient énergie. Visitez les installations d’une centrale en activité, remise en fonctionnement après des années de sommeil et explorez les coulisses de la production d’électricité verte, locale et durable, ainsi que son histoire.

Maison de l'électricité boraine La Bourgeat 73700 Bourg-St-Maurice Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 12 57

Journées européennes du patrimoine 2025

©Barthe ENR