Visite de la Maison de l’Histoire et du Patrimoine Parisot 82 Parisot

Visite de la Maison de l’Histoire et du Patrimoine Parisot 82 Parisot samedi 20 septembre 2025.

Visite de la Maison de l’Histoire et du Patrimoine 20 et 21 septembre Parisot 82 Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ouverture de la Maison de l’Histoire et du Patrimoine pour les Journées européennes du patrimoine 2025 : exposition sur l’histoire et le patrimoine de Parisot, sur Jean de la Valette, 49ᵉ Grand Maître de l’Ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem et grand héros du siège de Malte en 1565, et sur Malte et Birgu, ville avec laquelle Parisot est jumelée.

Projection du film « De Parisot à Malte – Jean de la Valette – Un héros dans mon village » à la salle des fêtes, dimanche 21/09 à 15h.

Parisot 82 23 rue de la mairie, 82160 Parisot Parisot 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 28 96 43 54 Exposition sur l’histoire et le patrimoinee de Parisot (Tarn et Garonne) et de la ville de Birgu (Malte). Parkings gratuits à l’entrée du village

Ouverture de la Maison de l’Histoire et du Patrimoine pour les Journées européennes du patrimoine 2025 : exposition sur l’histoire et le patrimoine de Parisot, sur Jean de la Valette, 49ᵉ Grand de de…

© Association Histoire et Patrimoine