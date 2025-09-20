Visite de la maison de Pierre Loti (rez-de-chaussée) Maison de Pierre Loti Rochefort

Visite de la maison de Pierre Loti (rez-de-chaussée) Maison de Pierre Loti Rochefort samedi 20 septembre 2025.

Visite de la maison de Pierre Loti (rez-de-chaussée) 20 et 21 septembre Maison de Pierre Loti Charente-Maritime

Départs des visites par groupe de 10 personnes, de 10h à 12h et de13h30 à 17h30. Durée 30 minutes. Gratuit. Pas d’inscription – attention places disponibles en fonction de la file d’attente.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

« C’est ma sainte Mecque, à moi, ce petit coin-là ; tellement que, si on me dérangeait, il me semble que cela déséquilibrerait quelque chose dans ma vie, que je perdrais pied, que ce serait presque le commencement de ma fin. »

La demeure de Pierre Loti est l’une des rares maisons d’écrivains possédant encore son mobilier et ses collections d’origine.

Pendant 13 ans, 34 corps de métiers se sont mobilisés pour consolider et restaurer ce monument historique exceptionnel et toutes ses collections. Réouverte depuis le 10 juin 2025, ce joyau patrimonial dont la renommée dépasse Rochefort reflète le double parcours exceptionnel de Pierre Loti, tout à la fois officier de marine et écrivain à succès.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le public est invité à découvrir uniquement le rez-de-chaussée avec de nouvelles pièces, dont la pagode japonaise et la salle chinoise. Des guides conférenciers seront à votre disposition pour répondre à vos questions lors de ces visites exceptionnelles de 30 minutes.

Maison de Pierre Loti 141 Rue Pierre Loti, 17300 Rochefort, France Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546829160 https://www.maisondepierreloti.fr C’est après 1880 et ses premiers grands succès littéraires que l’officier de Marine Julien Viaud, alias Pierre Loti, entrepris de grandes transformations dans la maison familiale acquise en 1802 par son arrière grand-mère. Il en fit, à l’exclusion des pièces les plus chargées de souvenirs d’enfance, un décor d’inspiration orientale et extrême-orientale surtout, mais également néo-gothique, pour mettre en scène les objets et souvenirs rapportés de ses voyages ou comme cadre à des fêtes somptueuses. Les réalisations les plus importantes et surprenantes ont été menées après 1895, date à laquelle il acquiert la maison contiguë. Là, il aménage la mosquée à partir des matériaux d’une mosquée de Damas, le salon chinois, la grande salle à manger Renaissance et le salon bleu de style Louis XV – Louis XVI. La cour et le jardin sont également très marqués par l’imaginaire de l’écrivain. Ouvert au public du Du 1er octobre au 31 décembre et du 1er février au 31 mars: du mardi au dimanche, de 10h00 à13h00 et de 14h à18h00. Du 1er avril au 30 septembre: du mardi au dimanche, de 10h00 à 19h00. La maison est fermée les lundis, les 1ers mai, le 25 décembre et du 1er au 31 janvier. Les visites se font accompagnées par un guide.

**« C’est ma sainte Mecque, à moi, ce petit coin-là ; tellement que, si on me dérangeait, il me semble que cela déséquilibrerait quelque chose dans ma vie, que je perdrais pied, que ce serait presque…

© Simon David – CARO