Visite de la maison de Pierrot à Tonnerre Maison de Pierrot Tonnerre

Visite de la maison de Pierrot à Tonnerre 20 et 21 septembre Maison de Pierrot Yonne

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Christine et Pierre vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir le bar clandestin et leur garage des années 1940 ainsi qu’une nouvelle pièce amenagée. Une dégustation de vin est prévue.

Maison de Pierrot 3 ruelle de l’Abreuvoir 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Journées européennes du patrimoine 2025

© Pierre Perrin