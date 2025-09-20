Visite de la Maison d’édition fondée le 22 février 1838 Librairie des éditions A.Pedone Paris

Visite de la Maison d’édition fondée le 22 février 1838 Librairie des éditions A.Pedone Paris samedi 20 septembre 2025.

L’accès à la librairie et à la maison d’éditions est libre et gratuit

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Nous vous présentons l’histoire de la maison d’éditions fondée le 22 février 1838 par Auguste Durand dont nous conservons le diplôme de libraire (du 22 février 1838) ; reprise par son gendre Guillaume Pedone-Lauriel à partir de 1860 dont vous trouverez notamment les prix de participations à des Expositions universelles dont celle de Vienne en Autriche en 1871; reprise en 1894 par Auguste Pedone qui fonde notamment la Revue générale de droit international public (RGDIP) ; reprise en 1931 par Jeanne Pedone, qui notamment a été présidente de la commission Droit du Syndicat national de l’édition (SNE) ; reprise par Madeleine Pedone qui édite notamment Raphaël Lemkine en 1939 et 1940 (Originaire de Lemberg, il participe à l’origine du droit pénal international et est le père de la notion de Génocide) et d’un étudiant égyptien Boutros Boutros Gahli (qui devient des années plus tard Secrétaire général des Nations Unies) ; reprise en 1962 par ses nièces et neveux puis par Colette Pedone et Denis Pedone qui a poursuivi la spécialisation en droit international notamment en reprenant la Revue française de droit aérien et spacial (fondée en 1945), en poursuivant sans interruption depuis 1889 la Revue d’histoire diplomatique (RHD) et la RGDIP depuis 1894, publiant les travaux de l’Institut de droit international (IDI), initialisant l’Annuaire du droit de la mer et la collection des travaux de l’Indemer, publiant les Archives de politique criminelle (APC), les travaux du Comité français de droit international privé, les travaux de la Société française pour le droit international (SFDI) , … ; la société est continuée aujourd’hui par Priscille Pedone, Bénédicte Ribot-Pedone et Marc Pedone, avec toujours la même politique éditoriale qui est de promouvoir le Droit dans les relations internationales.

Librairie des éditions A.Pedone 13 rue Soufflot 75005 Paris

Bus 21, 82, 84, 89

RER Luxembourg

Visite libre

Editions A.Pedone