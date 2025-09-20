Visite de la Maison d’en face La Maison d’en face Tonnerre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement une maison du centre ancien de Tonnerre en cours de rénovation, qui accueille des artistes et des musiciens dans le cadre de résidences, expositions et masterclass de musique baroque.

Dans le cadre des événements artistiques organisés par Prodromus, découvrez l’exposition de Valérie de Sarrieu, Sur le motif – peindre les paysages du Tonnerrois, lors de visites libres et commentées.

La Maison d’en face 5 rue Jean Garnier, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Journées européennes du patrimoine 2025

© Anna Hartmann