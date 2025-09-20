Visite de la Maison des associations de Mâcon Maison des associations Mâcon

Visite de la Maison des associations de Mâcon Maison des associations Mâcon samedi 20 septembre 2025.

Visite de la Maison des associations de Mâcon Samedi 20 septembre, 14h00 Maison des associations Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter la Maison des associations de Mâcon. Cet ancien couvent franciscain, achevé en 1895, a été édifié sur l’emplacement de l’abbaye puis de l’église Saint-Étienne. Propriétaire du bâtiment, la Ville a réalisé d’importants travaux de réhabilitation afin de proposer aux associations mâconnaises un lieu convivial, fonctionnel et aux normes, tout en préservant son patrimoine historique.

Maison des associations 78 rue des Épinoches, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter la Maison des associations de Mâcon. Cet ancien couvent franciscain, achevé en 1895, a été édifié sur l’emplacement de l’abbaye puis…

© Ville de Mâcon