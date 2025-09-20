Visite de la Maison des Dragons Valleraugue Val-d’Aigoual

Gratuit. Sans réservation. Rendez-vous place du Général Perrier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

⚔️ Visite de la Maison des Dragons

Poussez la porte d’une grande maison bourgeoise du XVIIIᵉ siècle, construite sur un site chargé d’histoire !

Avant elle, un bâtiment avait servi de cantonnement aux dragons du roi, stationnés à Valleraugue à la fin du XVIIᵉ siècle. Ce bâtiment militaire fut édifié lors de la création de la place actuelle, sur l’ancien cimetière catholique du village.

Une visite riche en mémoire, entre histoire religieuse, architecture et vie locale.

Valleraugue 30570, Val-d'Aigoual, Gard, Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025