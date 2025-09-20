Visite de la maison des frères Grenier Maison des frères Grenier Baume-les-Dames

Visite de la maison des frères Grenier Maison des frères Grenier Baume-les-Dames samedi 20 septembre 2025.

Visite de la maison des frères Grenier 20 et 21 septembre Maison des frères Grenier Doubs

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez cette très belle demeure qui a été, au XIXe siècle, la maison de Jules et Édouard Grenier. Le propriétaire vous fera notamment visiter la bibliothèque d’Édouard.

Maison des frères Grenier 1 rue Barbier, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 84 27 98 https://www.ot-doubsbaumois.fr

© Office de tourisme du Doubs baumois