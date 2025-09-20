Visite de la maison des vieux métiers Musée maison des vieux métiers Châtenay

Tarif : 4 €.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, plongez dans la vie d’autrefois dans la campagne brionnaise. Vous pourrez voir la reconstitution d’une salle commune (cuisine et chambre), une exposition d’objets du quotidien et de vieux métiers, dont une fabrique clandestine d’allumettes du début du siècle à Châtenay, et profiter de diverses animations et démonstrations.

Musée maison des vieux métiers 71800 Châtenay Châtenay 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 28 10 81 http://mdesvm.free.fr

