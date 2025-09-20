Visite de la Maison Domat Maison Domat Mirefleurs

Visite de la Maison Domat Maison Domat Mirefleurs samedi 20 septembre 2025.

Visite de la Maison Domat 20 et 21 septembre Maison Domat Puy-de-Dôme

Visite par groupes de 20 personnes maximum. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visites commentées de la maison Domat, ancienne possession de Jean Domat (1625-1696), qui reçut les papiers personnels de son ami Blaise Pascal (1623-1662), à la mort de celui-ci.

La maison est inscrite depuis 2000 comme monument historique, notamment du fait des 225 graffiti à la mine de plomb et à la sanguine qui ornent la tour du bâtiment.

Le bâtiment est mis à la disposition de l’Association pour la Recherche sur l’Âge du Fer en Auvergne (ARAFA) comme siège social.

Maison Domat 2 rue de la grande Chareyre 63730 Mirefleurs Mirefleurs 63730 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0638647874 https://arafa.eu/ La maison Domat est un bien privé situé dans le bourg de Mirefleurs. Il s’agit d’une ancienne possession de Jean Domat (1625-1696), qui reçut les papiers personnels de son ami Blaise Pascal (1623-1662), à la mort de celui-ci.

La maison est inscrite depuis 2000 comme monument historique, notamment du fait des 225 graffitis à la mine de plomb et à la sanguine qui ornent la tour du bâtiment. Il se pourrait que certaines d’entre elles représentent Blaise Pascal.

Le bâtiment est mis à la disposition de l’Association pour la Recherche sur l’Âge du Fer en Auvergne (ARAFA) comme siège social, et a notamment été utilisé pour loger des équipes d’archéologues. Pas de stationnement dans le bourg. Parking place de la mairie

Journées européennes du patrimoine 2025

© J. Jouannet, ARAFA