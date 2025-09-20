Visite de la Maison du Comté Maison du Comté Poligny
Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny Jura
Tarif : 8.2 – 8.2 – 8.2 EUR
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine
La Maison du Comté vous propose un voyage immersif au pays du Comté dans une scénographie tournée vers les cinq sens, le jeu et la coopération.
Dégustation gourmande comprise
Tarifs spécifiques sur le week-end
Visite guidée de l’espace scénographique le samedi et dimanche de 9h45 à 11h30
Uniquement sur réservation Tarifs spécifiques .
Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com
