Visite de la Maison du Comté Maison du Comté Poligny samedi 20 septembre 2025.

Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny Jura

Tarif : 8.2 – 8.2 – 8.2 EUR

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

La Maison du Comté vous propose un voyage immersif au pays du Comté dans une scénographie tournée vers les cinq sens, le jeu et la coopération.

Dégustation gourmande comprise

Tarifs spécifiques sur le week-end

Visite guidée de l’espace scénographique le samedi et dimanche de 9h45 à 11h30

Uniquement sur réservation Tarifs spécifiques .

Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com

