Visite de la Maison du Pain de Vie Maison du Pain de Vie Valenciennes

Visite de la Maison du Pain de Vie Maison du Pain de Vie Valenciennes samedi 20 septembre 2025.

Visite de la Maison du Pain de Vie 20 et 21 septembre Maison du Pain de Vie Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Ici se mêlent et s’apprivoisent histoire sainte, histoire de l’art et histoire locale. De l’oratoire avec ses peintures originelles à la chapelle néogothique consacrée en 1860, parcourez ces lieux de quiétude.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 14h à 19h– 9 place Verte

Visites libres ou commentées, accès libre sans réservation

Maison du Pain de Vie 9 place Verte Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France

Ici se mêlent et s’apprivoisent histoire sainte, histoire de l’art et histoire locale. De l’oratoire avec ses peintures originelles à la chapelle néogothique consacrée en 1860, parcourez ces lieux de…

ville de Valenciennes