Visite de la Maison du Patrimoine de Châtillon 92 et Folie Desmares Folie Desmares – Maison du patrimoine Châtillon

Visite de la Maison du Patrimoine de Châtillon 92 et Folie Desmares 20 et 21 septembre Folie Desmares – Maison du patrimoine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Découvrez les joyaux de la Folie Desmares et visitez la Maison du Patrimoine et ses collections uniques céramiques et sculptures

Folie Desmares – Maison du patrimoine 13 rue de la Gare 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 57 78 16 http://www.ville-chatillon.fr Folie du XVIIIe siècle. Édifiée par Claude Balon en 1705, puis acquise par le banquier suisse Antoine Hogguer en 1708 pour Charlotte Desmares, actrice de la Comédie française. La Maison du Patrimoine ouverte depuis le 27 janvier 2019. M13 Châtillon Montrouge / Bus 194, 195, 295, 394,388 / Tram T6 station Châtillon centre

