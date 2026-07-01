Visite de la maison du Patrimoine et de l’église, Maison du Patrimoine, Dommartin-lès-Remiremont

Informations pratiques

Visite de la maison du Patrimoine et de l’église Dimanche 20 septembre, 14h30 Maison du Patrimoine Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Vous découvrirez des portraits et des récits sur des figures telles que le facteur d’orgue, le curé missionnaire, l’académicien et l’ingénieur civil ayant contribué à l’Exposition Universelle de 1878. Chaque objet et document exposé témoigne de leur impact local et de leur héritage, vous plongeant dans l’histoire d’hommes et de femmes qui ont façonné la culture et le patrimoine de notre territoire.

Maison du Patrimoine 39 Place de l’Église, 88200 Dommartin-lès-Remiremont Dommartin-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est La Maison du Patrimoine témoigne de la richesse de l’héritage historique local avec 3 salles : «Histoire locale» (vestiges archéologiques, témoignages du passé), « Iconographie et vie religieuse » et la salle d’expositions temporaires dédiée cette année à la brasserie de Dommartin.

Vous découvrirez des portraits et des récits sur des figures telles que le facteur d’orgue, le curé missionnaire, l’académicien et l’ingénieur civil ayant contribué à l’Exposition Universelle de et…

©office de tourisme Remiremont Plombières