Visite de la Maison du patrimoine et de l’histoire, Maison du patrimoine, Andilly

Informations pratiques

Visite de la Maison du patrimoine et de l’histoire Samedi 19 septembre, 10h00 Maison du patrimoine Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite commentée de la Maison du Patrimoine et de l’Histoire. Présentation de la bibliothèque de La Salévienne (livres anciens et modernes sur l’histoire de la Savoie).

Maison du patrimoine 470 route de Copponex 74350 Andilly Andilly 74350 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33485462910 https://www.la-salevienne.org/ https://www.facebook.com/lasalevienne;https://www.instagram.com/salevienne La Maison du Patrimoine et de l’Histoire ou Maison Guillot est une ancienne maison de maître ayant appartenu à des familles nobles et bourgeoises sous l’Ancien Régime. Propriété de la commune d’Andilly, elle a été restaurée récemment dans les règles de l’art (grâce au soutien de l’État, la Région et le Département. Elle bénéficie également d’une aide de la Fondation du Crédit Agricole de la Fondation du Patrimoine et de la Mission Stéphane Bern) et accueille la bibliothèque de La Salévienne, une des sociétés savantes de Savoie qui travaille sur le patrimoine et l’histoire des anciens pays de Savoie, et plus particulièrement sur le Genevois. Cette bibliothèque savante sera destinée aux étudiants, chercheurs ou tout simplement aux curieux du passé, grâce à une ouverture régulière au public. Le rez-de-chaussée sera quant à lui une grande salle communale. Elle accueillera le grand public et les scolaires pour découvrir des expositions artistiques et culturelles. Des conférences seront également au programme afin de traiter des sujets d’histoire régionale. Le bâtiment abrite aussi l’association Apollon 74, agissant pour la biodiversité locale. Parking gratuit.

Visite commentée de la Maison du Patrimoine et de l’Histoire. Présentation de la bibliothèque de La Salévienne (livres anciens et modernes sur l’histoire de la Savoie).

© Pierre Cusin