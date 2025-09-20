Visite de la Maison du Pêcheur par l’association Suroît Maison du pêcheur Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Cette charmante maison de pêcheur datant des années 1920 est constituée de deux pièces et d’une courette. Rénovée en 1993, elle est une reconstitution typique d’un intérieur de l’époque avec des meubles anciens, vêtements d’époque, objets de la vie quotidienne ainsi que des informations sur le passé de la cité maritime. Elle raconte donc l’histoire de Saint Gilles Croix de Vie. Cette visite culturelle vous plonge dans un lieu intime qui fourmille d’anecdotes et vous permettras de découvrir la vie des anciens pêcheurs et leur famille.

Maison du pêcheur 22 rue du Maroc, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie Saint-Gilles-Croix-de-Vie 85800 Vendée Pays de la Loire 02 51 54 08 09 http://www.saintgillescroixdevie.fr Dans le quartier du Maroc, ainsi appelé parce qu’il fut peuplé dès le XVIe siècle par les descendants des Maures d’Espagne surnommés Marocains, la Maison du Pêcheur est une reconstitution d’un intérieur des années vingt. Cette ancienne maison de pêcheur est composée de deux pièces et d’une courette. Rénovée en 1993, elle présente les meubles, ustensiles et vêtements de l’époque ainsi que des informations sur le passé de cette petite cité maritime qu’est Saint Gilles Croix de Vie

